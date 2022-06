The Ammonoids, esce oggi Claire

“Claire” è l’anteprima dell’EP di 4 canzoni “Kids Of The K-TY Hole” dei The Ammonoids, in uscita il 29 giugno per Dinomite Records, Monster Zero Records, Loops Std, Born Strong Distro, Mastice Produzioni, Ostia Records.

La formazione rimane quella dei due dischi precedenti, “Devonian” e “Survivors Of The K-T Boundary”

Matteo: Chitarre, voci

Giacomo: Basso, cori

Lorenzo: Batteria, cori

Registrato, missato e masterizzato al Loops Studio di Latina a dicembre 2021 da Luca Alfiero.

Artwork del disco by Marcoabout

Artwork del singolo by Yanothing