LOBOTOMY FEST 2023: ecco le prime info

Torna il Lobotomy Fest, 10-13 maggio 2023, Siena.

Festival dedicato alla musica ed alla cultura Punk Rock. Nato dal basso, dall’incontro e dalla voglia di costruire qualcosa di inerente alla scena Punk Rock di due incalliti musicisti (Proton Packs) ben inseriti nell’ambiente nazionale e del collettivo Horn Ok Please, che fino al 2020 gestiva la programmazione musicale della Corte dei Miracoli. Il progetto ha poi preso vita propria, iniziando a crescere e a diventare uno dei filoni della programmazione musicale dell’associazione. Nel 2019 si è tenuta la prima straordinaria edizione, 4 giorni di musica, cultura e baldoria che hanno invaso la città. Da lì si sono sviluppate anche delle date stand alone, le cosiddette Lobotomy Night, oltre ad una seconda edizione per la quale si è dovuto attendere fino al 2022 a causa della pandemia. Nel frattempo il progetto si è consolidato e si è fatto conoscere in ambito nazionale riuscendo a diventare un importante punto di riferimento in tutto il centro Italia. Per questo successo un grandissimo ringraziamento va non solo a tutti coloro che hanno riempito le serate ma anche a quelli che hanno creduto e hanno supportato il progetto dall’inizio, ovvero i numerosi soggetti che hanno investito sul Lobotomy Fest con generose sponsorizzazioni e senza i quali non sarebbe stato possibile portarlo avanti.

Nel 2023 ci aspetta la terza edizione del festival.

Mercoledì 10 e giovedì 11 Maggio saranno infatti le prime giornate di eventi Lobotomy che si terranno in location del territorio ancora top secret! Il venerdì sarà invece la prima vera e propria serata alla Corte dei Miracoli con 4 band che si alterneranno sul palco. Il sabato invece saranno addirittura 5 i gruppi in cartellone che ci faranno ballare e divertire, con inizio delle danze dal tardo pomeriggio! In entrambe le serate alla Corte dei Miracoli ci sarà poi una selezione vinilica da leccarsi i baffi fino a tarda notte, nonché possibilità di fare cena al locale. Non ci resta che raccomandarvi di segnarvi queste date in agenda e di venire a pogare con noi al grido di LOBOTOMY! LOBOTOMY!

Restate sintonizzati per i primi annunci!