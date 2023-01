PUNK ROCK RADUNO 6: KODY TEMPLEMAN & PROTON PACKS Lillingtons Hits

Primo annuncio per i ragazzi del Punk Rock Raduno.

Vista l’impossibilità di confermare i Lillingtons (per chi non lo sapesse si sono sciolti, ahinoi), Kody Templeman, fondatore della punk rock band di Newcastle (oltreché Teenage Bottlerocket e SACK) canterà tutte le hits del quartetto del Wyoming accompagnato dai nostrani Proton Packs come backing band.

Il tutto all’Edoné di Bergamo, affezionatissima location dove si svolgerà la sesta edizione del festival (13-16 luglio).

