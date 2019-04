LOBOTOMY FEST: al via la prima edizione del festival a Siena

Eccoci arrivati al momento dell’inizio della prima edizione del Lobotomy Fest, punk rock festival che si svolgerà alla Corte dei Miracoli di Siena e che vedrà la partecipazione di Mugwumps, Kerosene, Livermores, The Manges, The Chromosomes, Volkov e Proton Packs.

I giorni previsti per i concerti sono venerdì 12 e sabato 13, ma il festival comincerà già stasera alle ore 19.00.

Ecco il programma completo.

Mercoledì 10 Aprile

Aperifurio presso il Vinaio di Furio

https://www.facebook.com/events/2135537220070474/

Giovedì 11 Aprile

Circolo Arci Lavor e Sport, dalle 19.00 aperitivo con selezione musicale da parte della Lobotomy Crew e dalle 21:00 proiezione del documentario “La Scena” che racconta il punk rock italiano degli anni ’90.

https://www.facebook.com/events/2239483812782935/

Venerdì 12 Aprile @ La Corte dei Miracoli

The Mugwumps (punk rock, Austria, Monster Zero Records)

Kerosene (punk rock da Firenze)

The Livermores (punk rock dalle Marche)

a seguire dj set di Aladino dei Kerosene

Sabato 13 Aprile

@ Calavera Shop-Streetwear & Records

Mostra fotografica a cura di Stefano Bevilacqua

A partire dalle ore 15:00: incontro con Stefano Gilardino, autore e punk rocker che ci parlerà degli ultimi lavori “La storia del Punk” e “Il quaderno Punk”

https://www.facebook.com/events/646176159161621/

@ La Corte dei Miracoli

The Manges (punk rock Veterans da La Spezia)

The Chromosomes (punk rock da Livorno)

Volkov (punk dall’URSS)

Proton Packs (local punk rock heroes)

A seguire dj set di Gighe di The B-Side Vynil Quartet

Durante le serate di venerdì e sabato ci sarà un’esposizione di fotografie a tema punk rock messa su dal fotografo milanese Stefano Bevilacqua che troverete anche nel pomeriggio del sabato al Calavera Shop-Streetwear & Records (https://www.facebook.com/calaverashopsiena).

Dj sets, area distro, area ristoro, official merchandising e tanto altro.

Per tutte le ulteriori info:

https://www.facebook.com/lobotomyfest

https://www.facebook.com/events/2258692687734939/

SUPPORT YOUR LOCAL PUNK SCENE