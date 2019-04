STRENGTH APPROACH: Revenge Is Mine

Cercavate un po’ di hardcore? Cercavate un po’ di hardcore nostrano? Cercavate un po’ di hardcore nostrano duro, diretto e veloce? Si? Eccovi accontentati!

Ritornano gli Strength Approach!

Attivi dalla metà degli anni 90, con all’attivo innumerevoli tour e condividendo palchi con band quali Madball, H2O, Sick of it All, ecc, il quartetto romano ritorna con questo EP 4 pezzi, che di fiato ne lascia ben poco.

“Revenge is mine” anticipa la pubblicazione del nuovo album “The way it is” (che dovrebbe vedere la luce intorno all’autunno ’19), e segna il ritorno dello storico batterista Emiliano.

NYHC style senza se e senza ma, un pugno in faccia che arriva come un treno, cori trascinanti e una linea vocale incazzata, spingono l’ascoltatore a dirigersi sotto il palco a cantare, pogare, far casino!

Spazi per novità sonore non ce ne sono. Batteria incalzante, chitarra dalle tonalità alte, voce violenta ma non pesante. (Per puro feticismo personale voglio far notare il cambio di tempo su The Blame (1:15)). Hardcore puro senza fronzoli o modernità.

L’EP scorre via veloce e la voglia di poter ascoltare The Way It is aumenta, con la consapevolezza che difficilmente si rimarrà delusi.

Si signori, gli Strength Approach sono tornarti, e, a leggere il titolo della track 2 (Here to Stay), non hanno certo intenzione di defilarsi nuovamente.

STRENGTH APPROACH:

– Alexxx (Vocals)

– Alessandro (Bass)

– Gianmarco (Guitar)

– Emiliano (Drums)

