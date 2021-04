Locked In svelano “Coward”, il nuovo singolo dall’EP in arrivo.

La band hardcore Locked In svela un altro tassello nel grande disegno del proprio ritorno in attività. Dopo aver pubblicato il loro primo EP in 7 anni lo scorso dicembre (Not Dead Yet EP), il gruppo perugino ha annunciato un secondo EP destinato ad unirsi alla loro discografia.

“The Solemn Leap” EP uscirà il 23 aprile su tutte le piattaforme digitali. L’uscita è annunciata con un singolo in anteprima, “Coward”.



ASCOLTA “COWARD”: https://lockedin.bandcamp.com/album/coward



La canzone vede la partecipazione di Samall Ali, cantante e frontman degli Slander, band targata Venezia Hardcore, attualmente non in attività. Samall appare come ospite e le sue corde vocali contribuiscono con una vibrante performance nel brano, che in pochi minuti di durata si svela essere un vera e propria belva fatta di riff taglienti, voci graffianti e ritmi esplosivi.

Questo EP sancisce la continuazione della collaborazione con Epidemic Records; anche se le uscite sono disponibili solo in digitale al momento, l’etichetta non esclude la possibilità di pubblicare una tiratura limitata in vinile.

Marco, cantante della band, condivide alcuni pensieri sul significato della canzone e sul suo testo carico di emozioni e riflessioni: “Stiamo vivendo un periodo storico drammatico, ma per qualcuno è stato ancora più drammatico già prima di tutto questo. Stiamo tutti soffrendo per una perdita, piccola o grande che sia… e cosa può toglierti il coraggio più di una perdita? Abbiamo amici che hanno vissuto cose che possiamo a malapena immaginare, ci siamo chiesti se saremmo mai in grado di misurarci con questo tipo di esperienze. La risposta è forse, ma a volte la risposta è un secco no. Se ti senti di essere un codardo finisce che ti ritrovi nella parte più recondita della tua essenza; quello è un posto dove sicuramente non vuoi finire né soffermarti a riflettere, ma abbiamo deciso di affrontare questo aspetto della vita ed esplorare questa condizione umana. Abbiamo dedicato questa canzone ad un amico che ha perso sua figlia di 6 mesi. È un evento terribile e dato che nella band abbiamo tutti figli e nipoti, è risuonato in noi ancora di più della tragedia che è: è un incubo assoluto. Volevamo scrivere qualcosa per ricordare il coraggio del nostro amico e di sua moglie. Volevamo ricordarci che il coraggio può essere nostro solo se prima affrontiamo la nostra vigliaccheria. Volevamo ricordare a noi stessi che se una bambina di soli 6 mesi può lottare per la sua vita fino alla fine, allora noi possiamo lottare ogni giorno con coraggio, rispetto e gratitudine”.

Marco ha commentato il loro prossimo EP, il secondo di questa nuova era per i Locked In.

“Questo secondo EP parla di saper fare un passo importante nella vita, un passo fatto di accettazione, fede e coraggio. È sicuramente ispirato alla nostra volontà di rispondere alle tante, tantissime domande che sono scaturite nelle nostre vite in modo così dirompente durante questa pandemia. Posso dire che non ci saremmo mai aspettati di ottenere quello che stiamo facendo dal punto di vista musicale, e non ci saremmo mai aspettati di sentirci così uniti durante i mesi che abbiamo passato in sala prove e in studio. Tutti i nostri sforzi per creare musica al meglio delle nostre possibilità e per pubblicarla sono parte integrante del significato stesso di questo EP. È una pietra miliare importantissima per la nostra band. Questa è sicuramente la nostra eredità più vera”.



LINK:

Locked In Facebook: https://www.facebook.com/locked.in.hc

Locked In Instagram: https://www.instagram.com/lockedin_hc

Epidemic Records Facebook: https://www.facebook.com/epidemicrecordshc

Epidemic Records Instagram: https://www.instagram.com/epidemicrecordshc



Not Dead Yet EP: www.smarturl.com/NotDeadYetEP



Not Dead Yet EP su Bandcamp: https://epidemicrecordshc.bandcamp.com/album/locked-in-not-dead-yet