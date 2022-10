LOOPS STUDIO presenta LOOPS ON FRIDAY: quattro serate punk rock a Latina

Il Loops Studio, importante studio di registrazione di Latina, ha organizzato il Loops on Friday”: quattro venerdì a tutto punk rock all’Ex Mattatoio di Aprilia.

Siamo partiti il 7 ottobre con Dusty Eye, Ultranoia e Billycock, si continua con Red Salad, Cheap Date e The Delinquents il 21 ottobre, Woru Roze, L’esperimento del Dr. K e The Ammonoids il 4 novembre e Hellspite, Spring Moods e Bravo il 18 novembre.

Questo il bellissimo flyer di Marcoabout:

