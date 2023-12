LOW-L: XMAS EARLY BIRD

Anche quest’anno Punkadeka sarà Media Partner del LOW-L FEST. Inauguriamo così la rinnovata collaborazione con il festival, iniziata con l’edizione 2022, con il primo importante annuncio.

Da mezzanotte del 24 dicembre e per tutto il periodo delle festività natalizie sarà possibile acquistare l’abbonamento THREE DAY PASS al LOW-L FEST 2024 ad un prezzo scontato.

La release natalizia degli abbonamenti al festival sarà in tiratura limitata, saranno infatti solo 200 i XMAS EARLY BIRD disponibili e saranno acquistabili esclusivamente su DICE.

Il prezzo dei THREE DAY PASS nella speciale release natalizia è di 10€ + ddp, mentre, a partire dal 7 gennaio il prezzo dell’abbonamento sarà di 15€ + ddp.

Come spiegano sui loro canali i ragazzi del LOW-L, con questa release vogliono premiare i loro tanti affezionati che da sempre sostengono l’evento alla cieca, senza ancora conoscere le band cha saliranno sui due palchi del festival, permettendogli di avere l’abbonamento al LOW-L FEST 2024 al prezzo del 2023.

Noi vi consigliamo di fidarvi e di non lasciarvi scappare questa opportunità! Fatevi o meglio ancora, fatevi fare un bel regalo di Natale e arraffate i XMAS EARLY BIRD del LOW-L FEST 2024.

LOW-L FEST 2024

20-21-22 Giugno 2024

Spazio 4.0 – Piacenza

Link DICE: https://link.dice.fm/n64ab5d85bc3