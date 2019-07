Tempo di nuovo album per i Mean Jeans.

La punk rock band di Portland si appresta all’uscita di “Gigantic Sike” (30 Agosto, fat Wreck Chords).

Qui sotto potete ascoltare il prino singolo estratto Party Line:

Questa invece la tracklist:

1. Party Line

2. Basement Animal

3. Just a Trim (Don’t Buzz Me Alright)

4. One More Before We Go

5. Stuck in a Head

6. Buddy’s Leaving

7. I Fell Into a Bog

8. What the Fuck Is up Tonight?

9. Turning Green

10. Blackout Magazine

11. Time Warp