Indovina i membri della Super Band del Punkadeka festival e vinci una maglietta di Punkadeka.it!

Come annunciato via social una nuova super band si è aggiunta al cast della festa dei 20 anni di Punkadeka.it. Ci riempie di orgoglio abbiano scelto di farci questo regalo e aggiungersi a Punkreas, Impossibili, FFD, Water Tower, The Cleopatras e Viboras che animeranno la festa del 30 Agosto al Carroponte.

Continuate nei prossimi giorni a seguire i nostri canali social. Posteremo indizi per aiutarvi a scoprire l’identità dei membri della Super band. Tra tutti coloro che nei commenti avranno indovinato il nome del personaggio e/o la band in cui suona, selezioneremo un vincitore che avrà in regalo una esclusiva maglietta firmata Punkadeka.it, ottima per imbiancare e per i vostri prossimi selfie in bianco e nero su Instagram o Facebook. 🙂

Instagram: https://www.instagram.com/punkadeka_it/

Facebook: https://www.facebook.com/punkadeka/

PUNKREAS + IMPOSSIBILI + FFD + WATER TOWER + THE CLEOPATRAS + VIBORAS + ???



PUNKADEKA 1999-2019 Festival

30 AGOSTO 2019 – CARROPONTE Sesto San Giovanni – Milano

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1042350389309613/

News e info: https://www.punkadeka.it/festival

Prevendita: http://bit.ly/punkadeka19mi-mt