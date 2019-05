MUSICA PUNK AL KRITIKAL SOUND GARAGE

Una serata dedicata alle band alternative storiche della musica italiana

Musica Punk e alternativa saranno le protagoniste della serata di sabato 25 Maggio 2019, presenti alcune delle band storiche a livello locale e nazionale. Presso lo spazio Kritikal Sound Garage di Formica Savignano sul Panaro (Mo) in via Cassino 200/b, si presenteranno sul palco dalle ore 18 formazioni musicali che rappresentano, o hanno rappresentato, questa particolare espressione sonora, spesso con testi in lingua italiana.

I modenesi Paolino Paperino Band, i più noti, proporranno le loro canzoni vecchie e nuove dagli esordi discografici fino ad ora e lo stesso dicasi per Upside, gruppo sassolese con all’attivo numerosi tour e album. Da Modena la storica formazione degli Stigmathe si riunirà per la prima volta dopo tre decenni con le loro canzoni tra Punk e Reggae mentre tra le band più giovani, saranno presenti i modenesi Inewrent e i fiorentini The Alano.