Documentario su Joe “Shithhead” dei D.O.A.

Il filmmaker Scott Crawford, che dirige i documentari di Salad Days, sta lavorando ad un nuovo progetto che si intitola “Something Better Change”, ovvero un documentario interamente focalizzato sulla persona di Joe “Shithead” Keithley dei seminali D.O.A.

Il documentario sarà incentrato sulla vittoria elettorale che il frontman della storica hardcore band canadese ha ottenuto nel 2018 riuscendo a farsi eleggere consigliere comunale della città di Burnaby.

Qui sotto il trailer del documentario.

Something Better Change by Scott Crawford — Kickstarter