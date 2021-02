E’ uscito a fine dicembre 2020 “Tales From The Pop Punk World Vol. 4 ” a cura di RTTB Records (Ramone to the Bone).

La label tedesca è stata fondata nel 2010 e ha il merito di aver reso popolare il Pop Punk in Germania, dopo che Marc (ll fondatore) ha lasciato l’etichetta per motivi personali (cancellando l’archibio) l’anno scorso è subbentrato Markus al quale si deve la super compilation.

Tutti gli artowork sono di Ole( The Evil O’Brians )

<a href="https://rttbrecords.bandcamp.com/album/tales-from-the-pop-punk-world-volume-4″>Tales From The Pop Punk World Volume 4 by RTTB.Records</a>

https://www.facebook.com/RamoneToTheBone/