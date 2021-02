RFC: Nuovo video dedicato a Maradona

Dagli RFC il nuovo video per una nuova versione Punk de “La Mano De Dios” dedicata al grande Diego Armando Maradona.

“Un gesto d’amore, è solo un semplice gesto d’amore all’uomo che ha segnato la nostra vita fortemente ed ispirato la nostra musica.Diego Armando Maradona rivive in queste note, rivive in tutte le opere sparse per il mondo che lo ricordano, come quelle del grande Jorit , strafelici di averlo avuto con noi anche all’interno del video, Diego non è stato e non sarà mai un semplice uomo, per noi tutti sarà in eterno D10S!”

