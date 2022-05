NISBA DAY il 3 settembre al Copacabana di Porto Recanati

Ci ha lasciati, ma il suo sorriso e il suo ricordo resteranno sempre con tutti noi.

Il 3 settembre ci sarà un evento punk rock in onore di Emanuele, per tutti noi Nisba, chitarrista dei Livermores che ci ha lasciati pochi anni fa.

A salire sul palco del Copacabana di Porto Recanati saranno tutte band amiche dei Livermores e del Nisba, band che hanno condiviso palchi italiani ed europei col terzetto marchigiano: Slurmies, On My Arms, Cocks, Proton Packs, Twister, Riccobellis, Ratbones, The Chromosomes, The Dinasyt e, per l’ultima volta, proprio i Livermores.

Tutti i proventi della giornata saranno devoluti in beneficienza per il progetto di musicoterapia per ragazzi con disabilità, oggetto del grande lavoro di Nisba.

Ci vediamo il 3 settembre.

NISBA FOREVER