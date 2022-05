I My Chemical Romance, gruppo storico della scena Emo, sono tornati. Il nuovo singolo “The Foundations of Decay” è già sulle varie piattaforme digitali. Il suono torna in parte a quello di “The Black Parade”, disco più teatrale di quelli precedenti, anche se il capolavoro della band di Newark resta “Three Cheers for Sweet Revenge”, il manifesto assoluto del genere Emo. Attendiamo ulteriori future news.