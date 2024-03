Jack Out, il Country Boy Punx!

Country Life, il nuovo singolo di Jack Out un artista outsider e visionario che passa dalla Trap al Punx fino al Country made in Usa.

A vederlo sembra venuto da Nashville ma è cresciuto in una regione che in Italia a livello musicale rappresenta tanto come la Liguria e una città come Genova per cui è la vera novità di questi tempi strani che viviamo nel mondo della musica.

Jack ha fatto featuring importanti in tutta la scena Punx ma quello che incuriosisce è la continua ricerca di qualcosa di unico.

Ed ecco che da questo racconto nasce una intervista.

Jack finalmente si torna in stile rodeo anche in Italia. “Country Life” è il tuo biglietto da visita. Ma come ti è venuto il pezzo e come è nata la passione per il country?

E tornati in grande stile ma raccontando quello che vivo alla fine, sto tentando l’ennesima ardua impresa di portare qualcosa che ancora qua in italia non ha visto primavere, la passione per il country arriva in primis dal posto in cui vivo e sono cresciuto che ha molti piu parallelismi con il tennessee che con milano. poi grazie alla nuova scena americana: Morgan Wallen, Luke combs e lo stesso Post Malone ecc senza dimenticare pezzi come “Like a Farmer” di tracy e uzi è stato anche piu facile innamorarsene definitivamente

Serate da Milano a Roma con tutta la scena Emopunk. Dalla Emonight, alla Wendy Night alla Prpunkrocknight, praticamente in hype per restare nella Sad. Ma raccontaci qualcosa di questa scena emopunk dal tuo punto di vista.

è una scena che sta crescendo e sta trovando una sua dimensione nel tessuto sociale ancor prima che discograficamente, ho avuto la fortuna di farla nascere e di vederla crescere, collaborando da nord a sud con quasi tutti o suonandoci insieme, e tutto questo è stato possibile anche e soprattutto per serate e realtà come Emonight Milano, Wendy e prpunkrocknight, alla quale ci vedremo tra 1 settimana (22 Marzo Wishlist Roma) anche noi Live con i Wel pronti a portare il country anche a Roma

Dal Country alla Trap alla Emopunk, praticamente sei un outsider della musica indipendente, hai fatto tanti featuring, dicci se ne farai altri e con chi vorresti farne ancora

A volte la mia smania di fare sempre qualcosa di nuovo mi ha portato anche a fare passi indietro, ma con il senno di poi non cambierei mai nulla della mia carriera fino qua, ho visto crescere e contribuito a creare molte delle scene attuali dalla trap al emo punk, faremo lo stesso con il country e godremo.

in quanto feat ne abbiamo qualcuno pronto, ma so che tutti aspettano di nuovo che mi riunisca con quei 3 ragazzacci della sad per fare la vera punx