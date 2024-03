The Brightest Room nuovo album omonimo disponibile dal 24 marzo

Semplicità, energia e ricerca musicale sono gli ingredienti delle canzoni del quartetto milanese. I quattro calcano la scena dal 2017 e hanno all’attivo due album, “Exit” uscito nel 2016 e “Run” del 2020. I Brightest Room si ripropongono ora con il terzo album intitolato alla band, ciò per sottolineare il nuovo corso intrapreso con la nuova line-up. Il gruppo evolve il proprio concetto di canzoni tipiche del loro stile consolidato, aggiungendo tocchi eclettici, brani schizoidi e momenti più delicati e dall’atmosfera intima: un dipinto della vita urbana simile ai film in bianco e nero ma che racchiude in se tutti i colori del presente. L’album sarà disponibile in versione fisica digipak con distribuzione Area Pirata Audioglobe e in versione liquida su tutti gli store online conosciuti.