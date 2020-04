Questa quarantena sta risultando abbastanza produttiva per i NOFX , infatti la band di Los Angeles capitanata da Fat Mike fa uscire , nel giro di pochi giorni , un altro singolo .

Dopo “I love you more than I hate me”, la cover inaspettata di “La La Land , “Prbod” e una versione acustica di “Just The Flu” , questa è la volta di “Doors and Fours” .

La canzone è accompagnata da un bellissimo spaccato di scena punk californiana di fine anni 80 curato dal regista Dave Markey .