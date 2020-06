NON CONCERTO per i lavoratori dello spettacolo

Questa Domenica 21 Giugno a Novara in Piazza Puccini alle ore 17:30 si terrà il NON concerto degli Harry Popper in supporto delle cause che i Lavoratori dello spettacolo stanno portando avanti, la band novarese al loro 19esimo anno di età ha deciso che è arrivato il momento di alzare la testa e farsi sentire.

Siete tutti invitati al nostro Non Concerto!!! In questo momento sConcertante per tutto il settore dello spettacolo, abbiamo deciso di dire la nostra, a modo nostro. Domenica 21 Giugno saremo in una NON piazza a NON suonare col nostro NON gruppo.

Le Lavoratrici e i Lavoratori dello spettacolo sono stati i primi a fermarsi e saranno gli ultimi a ricominciare. A sostenerli? Ammortizzatori sociali inadeguati e insufficienti, prospettive per il futuro drammatiche, diritti e tutele inesistenti o inapplicabili.

Questa volta abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno che partecipiate con i vostri smartphone in diretta sui vostri canali. Per favore, amplificateci! Cambiamo le cose, cambiamole insieme. Smettiamola di pensare ai lavoratori dello spettacolo come a gente che “tanto si diverte”.

Noi siamo gli Harry Popper, ci trovate su Facebook,Instagram,YouTube e se volete ascoltare i pezzi siamo anche su Spotify, e io sono Walter “Pilaf” Roncaglia, sono un Tecnico Del Suono e un Batterista da circa vent’anni. Sono sempre stato in prima linea per dare una mano, ma questa volta ne ho bisogno io, ne abbiamo bisogno NOI e quindi voi TUTTI, per favore, partecipate, spargete la voce, condividete l’evento con ogni mezzo!!! Dicono che Novara non c’è mai, questa volta sono certo che sarà diverso: NOVARA C’È!!! Noi ci siamo, il momento è Buio, ma la certezza – come sempre – è alla fine di VeDerE i TuOi OcChi NeLlA NoTte!!!! Dalle 15:00 di domenica 21 giugno saremo in Piazza Puccini ad allestire il NON PALCO e alle 18:00 si darà il via allo #sConcerto!!! #senzamusica #iolavoroconlamusica

INOLTRE SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLE LAVORATRICI E LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CHE SI TERRA’ A ROMA IL 27 GIUGNO