Iniziativa a sostegno dei lavoratori dello spettacolo: Il video!

Domenica 21 Giugno a Novara (NO) è cambiato qualcosa, gli Harry Popper (Punk Rock band novarese formatasi nel 2001) ha deciso di scendere in piazza a sostegno di tutte le Lavoratrici e Lavoratori dello spettacolo (vedi https://www.punkadeka.it/non-concerto-per-i-lavoratori-dello-spettacolo/), con una manifestazione statica, una performance che ha lasciato di stucco il pubblico presente.

I 5 ragazzi novaresi hanno allestito un vero palco, completo di backline, casse audio e microfoni ma non hanno suonato, o meglio, hanno fatto sentire a tutti la mancanza della musica e hanno posto l’accento sull’importanza e la professionalità di tutti i tecnici che rendono possibile lo svolgimento di un concerto.

A prendere la parola per un intervento di circa 20 minuti è stato il batterista e tecnico del suono Walter “Pilaf” Roncaglia che ha toccato tutti i punti dolenti del settore, lavoro nero, mancanza di tutele e diritti, ammortizzatori sociali inadeguati per una fase di emergenza che per tecnici, artisti e maestranza non è ancora finita e non si sa quando finirà. Inoltre ha sottolineato quanto potrebbe essere importante un supporto per la causa dei lavoratori dello spettacolo da parte di Beppe Grillo in quanto artista e garante ideologico del partito che sta governando il paese, rivolgendosi direttamente a lui e chiedendogli di “battere un colpo”.

“E’ quando la musica non cè che ne sentite la mancanza”.

LINK AL VIDEO COMPLETO: https://www.youtube.com/watch?v=lQrnitN4KDs

FB PAGE BAND: https://www.facebook.com/harrypopperpunkrock

INSTAGRAM BAND:https://www.instagram.com/harrypopper_punkrock