BAY FEST 2021: riconfermati i NO FUN AT ALL

Continuano le riconferme per il Bay Fest 2021. Dopo Bad Religion, Circle Jerks, Bouncing Souls, Satanic Surfers, Strung Out e Sum 41 (e gli annunci di Flogging Molly, Flatliners e Millencolin) ecco riconfermati anche gli svedesi No Fun At All.

Il Bay Fest si terrà dall’11 al 14 agosto 2021 al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina (Rimini). Per tutte le info su line up, biglietti e campeggio:

www.bayfest.it