I Raging Nathans, punk rock band dell’Ohio, hanno annunciato l’uscita di un nuovo 45 giri intitolato “Bring Me The Head of Betsy Devos”. Il 7″ contiene due pezzi, No Goodbye e Psychophant, ed è ascoltabile qui sotto.

Bring Me the Head of Betsy Devos | The Raging Nathans (bandcamp.com)