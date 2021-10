Nuovo album per gli UNDERTONES

Una delle band più importanti della storia del punk rock è pronta a tornare con un nuovo album; stiamo parlando degli irlandesi Undertones.

“Dig What You Need” sarà il titolo del nuovo lavoro della punk rock band di Derry, album che conterrà tutta una serie di pezzi composti e registrati fino al 1999.

Rimanete sintonizzati per ulteriori news su questa compilation.