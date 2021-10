ARPIONI: fuori il video “BAILANDO SKA CHA CHA”

Dal 1 Ottobre è online su YouTube “Bailando Ska Cha Cha” (Maite / Ala Bianca / Believe), il nuovo video degli Arpioni, storica band Ska italiana. Il brano, già disponibile in digital download e in streaming, anticipa l’album “Les Jeux Son Faits”, di prossima pubblicazione, ed è il terzo ed ultimo singolo di un trittico di canzoni pubblicate nel 2021 e che comprendo “Il Tour Dei Bar” e “Les Jeux Son Faits”.

“Bailando Ska Cha Cha” nasce quasi per gioco in una sera fra amici, fra racconti di battaglie e di bottiglie. Rielaborata e arrangiata è diventata un inno all’allegria consapevole e alla reattività sociale. Il video racconta in modo cinematografico una riunione di simpatici filibustieri, di “brutte facce” poco avvezze all’accettazione dell’esistente. Racconta una festa come ce ne capitano tante. Racconta di uomini e donne che non si arrendono. Odora di mare e di colori incerti in un giorno dove le nubi cercano di rubare la scena al sole. Più che un videoclip un breve film.

Ad arricchire il racconto, un cast composto da amici ed artisti, tra i quali Elio Biffi dei Pinguini Tattici, talentuoso polistrumentista, amante della musica popolare e politica. Geniale e istrionico, sempre capace di intrattenere, sia che si trovi con gli amici e una chitarra, sia che si trovi su di un palco prestigioso con migliaia di uditori, e che nel video suona la fisarmonica. Con lui, oltre a Stefano Kino Ferri e Franco Scarpellini anche, Andrea Mei, autore e musicista di Gang e Nomadi, e Fabio “Scopa” Santarelli, chitarrista storico della Banda Bassotti.

Gli Arpioni commentano video e canzone, affermando: “Balla & Difendi” era il nome di una storica compilation della discografia indipendente italiana dei primi anni novanta della nostra amata Gridalo Forte Records. La nostra storia si è intensificata allora e da trentun anni vi stiamo facendo sicuramente ballare, e ci auguriamo di esservi anche stimolo per pensare, e perché no, per mobilitarvi e partecipare. Questo brano celebra questa continuità, questo cammino che non si ferma e la voglia di reagire sempre, senza dimenticare il nostro lato umano e la dolcezza, la tenerezza. Brutti musi e facce sporche, che non si dimenticano di giocare, di amare, ma sempre pronti a partire e a reagire. Questo è il senso del brano, che dedichiamo alle comunità zapatiste che in questi giorni stanno scoprendo l’Europa e imparando cose. Noi da loro ne abbiamo imparate tante. Questo è il senso delle immagini e della storia che raccontano. Come se fosse il racconto delle nostre vite, come se fosse un pezzo di questo nostro lungo viaggio. Vi vogliamo bene.

“Bailando Ska Cha Cha” è stato diretto da Axel O’Mill e Pietro Bailo. Hanno suonato: Stefano Kino Ferri – voce, Franco Scarpellini – chitarra, Francesco Puccio Puccianti – basso, Alessandro Marzetti – tromba, Gabriele Rubino – sax, Marcello Aloe – sax baritono, Francesco Sandocan Antonazzi – trombone, Marco Capoferri – congas, Andrea Cipi Locatelli – tastiere, Alessandro Lampis – batteria.

“Bailando Ska Cha Cha” è una produzione esecutiva di Associazione Maite. Produzione artistica Arpioni e Musica Per il Cervello di Francesco Matano e Ricky Anelli.