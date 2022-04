Nuovo capitolo per le Bambole di Pezza!

Tra voci di corridoio che si rincorrevano già da un annetto, ristampa in vinile del primo lavoro (Crash me), diverse dirette Twitch e più di qualche foto trapelata in giro sui social, arriva sulla pagina facebook l’ufficialità del ritorno delle Bambole di Pezza.

Più che un ritorno però, un vero e proprio nuovo capitolo per la storica female punk band italiana.

Infatti seppur nel tempo la formazione abbia visto diversi cambi, a distanza di circa 15 anni (intervallati solo da una mini réunion nel 2014) la band vede un marcato cambio di formazione con l’arrivo di Cleo (ex Killin’ Baudelaire) alla voce, Cate (Dada Sutra) al basso e Federica Xina (ex Slut Machine) alla batteria, mentre restano salde le due storiche chitarriste Morgana e Dany.

Ma le novità non finiscono qui, infatti la band carica più che mai ha già annunciato l’arrivo di un primo nuovo singolo per fine maggio e una prima data per il 22 Luglio al Legend Club di Milano.

Inoltre, per chi freme di rivederle prima sul palco l’appuntamento da segnare è quello per Lunedi 1° Maggio a Milano in piazza della Scala verso le ore 12, quando saranno ospiti dei Rezophonic con un paio di brani.

Tutte le news e gli aggiornamenti li trovate sulla pagina facebook:

https://www.facebook.com/bamboledipezza.music