“The Back Nine” sarà il titolo del nuovo Ep degli Authority Zero.

La punk band dell’Arizona è pronta all’uscita, previsa il prossimo 30 aprile, di questo nuovo Ep di 5 pezzi la cui tracklist è:



Ollie Ollie Oxen Free Fire Off Another The Back Nine Seas and Serpents Have You Ever

Qui sotto potete ascoltare i primi due pezzi estratti Ollie Ollie Oxen Free e Fire Off Another.

L’ultimo lavoro della band, “Persona Non Grata“, è uscito per Zia Records nel 2019.