Il prossimo 15 Maggio i Western Addiction faranno uscire per Fat Wreck Chords un nuovo album intitolato “Frail Bray”.

Questa la tracklist:

1. The Leopard and the Juniper

2. They Burned Our Paintings

3. Frail Bray

4. Lurchers

5. Rose’s Hammer I

6. Rose’s Hammer II

7. Laurette

8. Utter Despair

9. Wildflowers of Italy

10. We Lived in Ultraviolet

11. Deranged by Grief

Qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto They Burned Our Paintings: