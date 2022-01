Nuovo pezzo on-line per FRANK TURNER

Frank Turner, cantautore e punk rocker inglese, ha pubblicato un nuovo pezzo intitolato A Wave Across The Bay, pezzo acustico in memoria di Scott Hutchinson dei Frightened Rabbit.

Il pezzo sarà presente in un 7″, i cui profitti saranno devoluti a Tiny Changes, oltreché nel nuovo album “FTHC”, in uscita il prossimo 11 febbraio per Xtra Mile Recordings e Polydor Records.

L’ultimo lavoro da studio di Frank Turner, “No Man’s Land” (Xtra Mile Recordings/Polydor Records), è uscito nel 2019 mentre lo split coi Nofx “West Coast Vs. Wessex” è datato 2020 (Fat Wreck Chords/Xtra Mile Recordings).