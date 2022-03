Nuovo pezzo on-line per i FLOGGING MOLLY

A distanza di quasi 5 anni, i Flogging Molly pubblicano un nuovo pezzo intitolato These Times Have Got Me Drinking/Tripping Up The Stairs , fuori in digitale per Rise Records.

Queste le parole di presentazione del frontman Dave King:

“It’s a perfect song for right now. I think it summarizes everything our band is about – which is celebration with our loved ones in trying times. It’s about joy amidst, and in spite of, stuff trying to grind us down.”

Ricordiamo che la punk band californiana farà tappa in Italia il prossimo 16 agosto sul palco del Parco Pavese di Bellaria Igea Marina all’interno dell’edizione 2022 del Bay Fest, assieme a Bad Religion, Bouncing Souls, Flatliners e Get Dead.