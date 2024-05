Nuovo singolo per i ROSKO’s

Esce oggi venerdì 31 maggio “Yeagerist” il nuovo singolo dei Rosko’s, metal-punk band milanese capitanata da Andrea Rock.

Il brano prende ispirazione dal popolare manga/anime “Attack On Titan” (in Italia come “L’attacco dei Giganti”) e nello specifico dalla fazione degli Jeageristi, un esercito misto di civili e soldati che lottano contro il popolo che li ha reclusi.

“L’opera di Hajime Isayama è davvero impressionante sotto l’aspetto socio-politico” afferma Andrea Rock. “Il continuo cambio di prospettiva tra il bene e il male che si manifesta durante la narrazione, suggerisce una serie di spunti di riflessione che mai prima d’ora avevo ritrovato tutti insieme nell’opera di un mangaka”.

Il brano dei Rosko’s è quindi un’analisi del concetto di azione/reazione, dove il popolo oppresso (gli Eldiani) si ribella ai suoi dittatori (Marley), abbracciando però quasi gli stessi ideali dei persecutori come patriottismo estremo, populismo selettivo o l’ossessione nei confronti di un nemico esterno.

Il gruppo, fin dagli esordi, utilizza il mondo manga/anime come metafora per parlare di tematiche rilevanti: salute mentale, identità e accettazione del proprio io, tutela dell’ambiente, politica e diritti umani.

Il singolo verrà presentato in anteprima dal vivo venerdì 31 maggio all’Headbangers Pub di Milano, in una serata in collaborazione con la fumetteria W.O.T – Waste Of Time di Milano.

Registrato, mixato e masterizzato in Attitude Studio a Milano da Gianluca Veronal e Alessandro Strada, il singolo esce per Attitude Records. La copertina è stata realizzata da Luca Taglietti.

Rosko’s:

Andrea Rock: voce

Riccardo Costarelli: chitarre

Andrea “Kappa” Costantini: basso

Alessandro Tognoli: batteria

Instagram: @roskosmetalpunk

Facebook: roskosmetalpunk

LINK AL BRANO: https://orcd.co/yeagerist