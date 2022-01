Nuovo video per i THE PROZACS

Il video di Blah Blah Blah è da pochi giorni on-line. Stiamo parlando di un nuovo pezzo dei The Prozacs, pop punk band del Massachussets, che fa parte dell’ultimo lavoro da studio intitolato “Fan Favs and Wannabe Hits!” uscito a novembre 2021 per Outloud! Records e la cui ristampa su musicassetta è attesa per i primi mesi di gennaio 2022 (Memorable But Not Honorable Tapes).

Qui sotto il video.