POLY STYRENE (X-RAY SPEX): docufilm in arrivo a inizio febbraio

La morte dell’icona punk e front-woman degli X-Ray Spex, Poly Styrene, manda sua figlia in un viaggio attraverso gli archivi di sua madre in questo documentario intimo.

Questa breve descrizione apparsa in rete annuncia l’imminente uscita di “Poly Styrene: I Am a Cliché”, un docufilm sulla vita della front-woman della punk rock band X-Ray Spex. La band in questione, attiva dal 1976 al 1979 e poi ancora dal 1995 al 1996, è diventata un culto proprio grazie alla particolare e bellissima voce di Poly.

Il documentario uscirà nei cinema americani e in streaming il prossimo 4 febbraio.

Poly Styrene: I Am a Cliché (polystyrenefilm.net)