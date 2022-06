Omni of Halos pubblicano l’EP di debutto “Care Free”

“Care Free” è l’EP di debutto del gruppo alternative rock svedese Omni of Halos. Un’esplosione di 4 tracce di musica pop rumorosa, derivata da melodie sbilenche e chitarristiche, condite con i ricchi suoni della pedal steel.



ASCOLTA “NO SLEEP”: https://youtu.be/nnoS4xK1bJQ

Nato come progetto solista dell’ex membro dei Division of Laura Lee e attuale chitarrista/cantante degli Omni of Halos, Henrik Hjelt Röstberg, “Care Free” si è rapidamente trasformato da un semplice progetto nato in camera da letto a qualcosa di più grande.



“L’EP è nato dall’angoscia di non aver scritto nulla per 20 anni. Dopo aver iniziato, tutto è andato fuori controllo. Ho registrato alcuni demo, li ho condivisi con gli ex compagni di band e presto abbiamo deciso di formare un gruppo e di fare una vera e propria registrazione in studio”.



L’EP è stato registrato e prodotto da Per Stålberg, membro dei Division of Laura Lee, nei Welfare Studios. Per il mixaggio, Henrik si è rivolto al suo vecchio amico John Agnello, noto per il suo lavoro con Dinosaur JR, Sonic Youth, Kurt Vile, per citarne alcuni.



“Ho conosciuto John quando vivevo a New York e lavoravo nella scena locale dei tatuaggi nei primi anni 2000. Avevamo amici in comune e lui viveva in fondo alla strada di uno dei negozi di tatuaggi in cui lavoravo. Era uno dei ragazzi che frequentavano regolarmente la caffetteria locale o uno dei bar del quartiere. John è un tipo amichevole ed estroverso e condividiamo gli stessi interessi musicali, quindi non ci è voluto molto perché diventassimo amici”.



“Care Free” esce su tutte le piattaforme di streaming il 20 maggio 2022. L’artwork dell’EP e dei singoli è stato realizzato da Sebastian Murphy, frontman dei Viagra Boys. “Care Free” è pubblicato da Lövely Records.

