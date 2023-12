Palkosceniko al neon nuovo video in arrivo!

Uscirà domani il nuovo video dei Palkosceniko al neon tratto dall’ultimo album “Per pochi secondi” ascoltabile di seguito:



Per pochi secondi è un ottimo vademecum per il post abbandono, post sbornia da sentimenti, digiuno affettivo.Per pochi secondi è il momento che guardi cosa c’è dentro al bicchiere prima di bere, è la pillola incolore che devi inghiottire, è la colonna sonora di quando sei solo davanti lo specchio.Per pochi secondi è un insieme di riflessi in cui ti rifletti, è un banchetto con un commensale solo, è una donna che aspetti su una panchina che non arriva mai.Per pochi secondi è il nuovo disco dei Palkosceniko al neon.