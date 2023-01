PILAF: io 36

Io 36 è un gran bel disco, l’ho ascoltato più volte e sempre tutto d’un fiato, ed ogni volta le sensazioni provate sono forti, come si può capire dal titolo il buon Pilaf, al secolo Walter Roncaglia, batteria dei mitici Harry Popper, tira una riga e butta su un foglio il risultato dei suoi primi 36 anni in modo schietto e semplice, come può essere semplice la vita di chi è nato già sbagliato con il cuore già malato, alla ricerca di un posto che faccia per lui.

Diverse ed interessanti le storie raccontate in queste 11 tracce, emozionanti e molto profonde. Un disco punk figlio degli anni ’90/’00 malinconico e potente, ma non solo punk, suoni e distorsioni inconsuete per i fans dei 3 accordi, ma che va detto sono piacevoli e fatte bene, le ho apprezzate parecchio.

Insomma come ho detto è un bel disco che per quanto mi riguarda merita di essere ascoltato.



tracklist:

01. come un poeta senza mani

02. tra paradiso e i nostri guai

03. chimica

04. Paola ha paura

05. Venere

06. amami l’anima

07. dentro l’anima

08. rossa fai una mossa

09. hai fatto finta di dormire

10. instabile

11. vestito di vento