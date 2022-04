Preparatevi al Pontelungo Hardcore, il 21 maggio a Bologna!

Segnaliamo un evento punk hardcore da segnare in agenda, in arrivo 21 Maggio a Bologna.

All’interno della kermesse Pontelungo Summer Festival, trova spazio una giornata unica nel suo genere per questo tipo di programmazione:

“L’idea è quella di offrire uno spazio alla subcultura punk, che dai suoi albori anni ’80 ad oggi, è rimasta una realtà radicata nel tessuto culturale bolognese”, si legge nell’evento.

Non male, considerato che la giornata vedrà alternarsi sul palco dal pomeriggio (e finché si può):

– Discomostro, Milano – Punk HC

– SemprePeggio, Milano – Oi!

– Mele Marce, Reggio Emilia – PunkRock Oi!

– ReRu, Bologna – Punk HC/electro

– Stanis, Bologna – Melodic HC

– DIVULGATOR, Modena – Quarkore

– Fanteria di prima linea, Udine – Metalpunxcrossover

Ingresso free, appuntamento ai Giardini Pontelunto in via Via Agucchi 121 a Bologna alle 16:00!