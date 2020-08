Punk Rock Against Gender Violence – For I Am

From Belgium we don’t only have good beers but also excellent pop-punk. The lead singer Hanne of FOR I AM joined our call to action to support “Punk Rock Against Gender Violence”: don’t miss the video to understand why it’s the time to take action to stop this!

Support the scene, fight violence!

—

Capitanati dalla carismatica Hanne, la band belga FOR I AM sono una delle nuove perle del pop punk Europe. Da poco usciti con un killer album intitolato “Late bloomers” prodotto dalla nostrana No Reason Records, anche loro si sono uniti alla causa per di “STOP” alla violenza sulle donne.

Speriamo che appena termina questa pandemia possano venire per la prima volta in Italia, intanto però godiamoci un pò del loro pop punk: https://www.youtube.com/watch?v=cBeBdCEGV2A

Supporta la scena, combatti la violenza!