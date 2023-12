Esce oggi il 4 volume della compilation PUNK ROCK AGAINST WORLS by Inconsapevole records.

95 Punk rock, hardcore, skatepunk bands da tutto il mando hanno contribuito a “Punk rock against war” vol. 4

E’ possibile ascoltare e acquistare la versione digitale della compilation qui,(sono solo 5 euro) e i proventi verranno totalmente donati per la causa ad Emergency.

Su Epic Merch Store trovatre anche il Merch!

(Cover by Tommaso Eppesteingher aka Tommy )