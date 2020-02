PUNK ROCK RADUNO 5: aggiunti GUERILLA POUBELLE, SO-CHO PISTONS, LUCY AND THE RATS e THE MOPES!

Il tema di questa nuova edizione del Punk Rock Raduno (16-19 Luglio 2020, Edoné, BG) è NO BORDERS e non a caso il logo recita TOMORROW THE WORLD secondo un ben noto brano dei nostri beniamini!

Il giro del mondo quindi continua e dopo Spagna (Shock Treatment), Italia (Stinking Polecats), Olanda (Giant Eagles), e Stati Uniti (The Methadones, The Lillingtons, The Dwarves, Beatnik Termites, The Huntingtons) si prosegue il viaggio verso:

– Francia con Guerilla Poubelle

– Australia e Regno Unito con Lucy & The Rats

– Giappone con So-Cho Pistons

e si ritorna negli Stati Uniti con The Mopes!

Ci vediamo là!