Siamo in debito con voi di ben due annunci da parte dei ragazzi del Punk Rock Raduno:

I belgi Priceduifkes tornano in Italia dopo ben 6 anni con il loro punk rock a metà tra il pop punk e l’hardcore, mentre i veterani del rock’n’roll Supersuckers faranno tappa a Bergamo per un’unica data italiana.

