Dopo i vicentini All Coasted, i Priceduifkes si aggiungono alla famiglia Striped Music.

La punk rock band belga va ad aggiungersi a Manges, Andrea Manges & The Veterans, Travoltas, Screeching Weasel, All Coasted, New Real Disaster, Peawees, DeeCracks, Hakan e Slurmies.

Cosa dobbiamo aspettzrci? Nuova musica e nuovi shows.

State sintonizzati!