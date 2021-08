Speciale Punkadeka: Survive 2021 sta cercando proprio te!

“Nel 2021 ci abbracciamo tutti sotto i palchi dei concerti che non ci sono stati nel 2020”.

E invece no, purtroppo anche il 2021 è stato musicalmente funesto ed è tuttora incerto. Survive 2021 è il nuovo progetto editoriale firmato Punkadeka, (vi ricordate la rivista 2020 Postponed? Quella che raccontava dei festival che non si sono tenuti lo scorso anno? Ecco, questo è il suo seguito!), e l’intento è quello di farci portavoce del come siamo sopravvissuti in quest’anno (quasi) orfano di musica ed è proprio qui che entri in gioco tu che stai leggendo!

Mandaci il tuo contributo, che sia un commento a caldo dopo un concerto, un particolare disco che ti ha salvato dalla noia durante il lockdown, uno scatto dalla sala prove o da uno dei pochi live a cui hai avuto la fortuna di partecipare o qualunque cosa tu voglia veder pubblicato su questo speciale, a testimonianza della tua sopravvivenza nella scena nell’anno della riparten… , rinasc… , vabbè dai in quest’anno del cazzo!

Sarai dei nostri?

Invia tutto a: [email protected]