PUNKREAS AL CARROPONTE!

21 GIUGNO 2022 – CARROPONTE

THE OFFSPRING | PUNKREAS (novità!)| LAGWAGON | ANTI FLAG

Attenzione! The Distillers hanno deciso di cancellare il tour europeo previsto per giugno 2022. La band, quindi, non sarà presente sul palco di Carroponte il prossimo 21 giugno.

Dopo il SOLD OUT a Bay Fest 2019, le incendiarie quattro performance del biennio 2017-2018 e l’indimenticabile show di Market Sound 2016 con oltre 9.000 spettatori, torna in Italia una tra le band simbolo del punk rock: The Offspring atterrano nel Bel Paese per un appuntamento imperdibile al Carroponte di Milano

Non si tratterà di un semplice concerto, ma di una vera e propria festa punk: infatti, ad accompagnare THE OFFSPRING in questa divertentissima “rassegna” – rimandata per 2 anni – saranno due leggende dell’hardcore melodico: LAGWAGON e ANTI FLAG, con una novità dell’ultima ora: l’aggiunta dei PUNKREAS come massimi rappresentanti del genere in Italia

The Offspring

Generazioni intere di fan hanno cantato e continuano a intonare i ritornelli di pezzi storici come “The Kids Aren’t Alright”, “Pretty Fly (For a White Guy)”, “Original Prankster” o “Why Don’t You Get a Job”.

Dexter Holland (voce, chitarra), Noodles (chitarra), Greg K (basso) e Pete Parada (batteria) compongono la lineup della band, che dopo i primi passi mossi nel 1987 ha raggiunto il successo planetario con l’album “Smash”, che rimane tuttora disco più venduto di sempre -14 milioni di copie – prodotto da un’etichetta indipendente (Epitaph Records). Da lì la band non si è più fermata, raggiungendo il grande pubblico con dischi storici quali “Americana” (1998) e “Conspiracy of One” (2000). Nel 2021, ad Aprile, è uscito il loro decimo album “Let the Bad Times Roll”, preceduto dall’omonimo singolo, il disco è un manifesto sui tempi dell’America trumpiana e sul “brutto periodo” vissuto da tutti noi durante i lockdown della pandemia.

Punkreas

In poche parole: i massimi rappresentanti del punk-rock in Italia. Di formazione alternativa e hardcore, la loro musica è diretta e irriverente, ironica al punto giusto e ricca di critiche contro il sistema: tutte queste tematiche vengono dai ritmi frenetici tipici del punk. Sul palco del Carroponte daranno vita a una scaletta che racconterà i loro 30 anni di carriera, attraverso tutti i grandi successi sia del periodo ’90-’00, sia di quello più recente.

Lagwagon

I Lagwagon non hanno bisogno di presentazioni per gli amanti dell’hardcore melodico: in quasi trent’anni di carriera hanno raggiunto il successo internazionale. La loro storia è fatta non solo di pietre miliari come “Violins” (dal disco Hoss, 1995) o “May 16” (Let’s Talk About Feelings, 1998), ma anche di tantissime travolgenti esibizioni dal vivo. La loro carica live è innegabile: con qualche accordo e rullata ben assestata riescono a catapultare il pubblico sulle spiagge californiane di Santa Barbara, dove tutto ha avuto inizio. Freschi dalla loro ultima uscita discografica “Rider” (2019, nona sotto Fat Wreck Chords) i Lagwagon sono già pronti per il 21 GIugno, per un appuntamento caldissimo.

Anti Flag

Anti Flag, con più di vent’anni di carriera alle spalle, dieci album in studio e svariati tour mondiali con band come Rage Against the Machine, Sick of It All, The Offspring e Rancid, gli Anti-Flag hanno anche dato voce negli anni a cause politiche, sociali e umanitarie rilevanti, diretti e taglienti nei loro obiettivi. I live sono il loro vero cavallo di battaglia: il loro impegno e la voglia di cambiare il mondo si trasmette infatti con tutta la carica nelle loro esibizioni musicali, che con grande energia risvegliano gli animi del pubblico.

THE OFFSPRING

+ PUNKREAS + LAGWAGON + ANTIFLAG

21 GIUGNO 2022

CARROPONTE | SESTO S.G. | MILANO