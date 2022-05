E’ arrivato il momento del primo estratto da “Book of Hate For Good People”, il nuovo, attesissimo, album dei Manges.

Il successore di “Punk Rock Addio” (qui la nostra recensione: THE MANGES: “Punk Rock Addio” – Punkadeka – Punk web Magazine) uscirà in Lp e Cd per Striped Music in collaborazione con Hey Suburbia Records/Radiation Records.

Qui sotto il pezzo.