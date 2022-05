PLAKKAGGIO: fuori il video “VALHALLA”

Dopo 18 anni di onorata carriera i nostri metallari preferiti buttano fuori sta bomba di video, uno dei pezzi più energici del disco…enjOI!

Dal 13 Maggio 2022, è disponibile il NEW VIDEO “VALHALLA” da “Verso La Vetta” (2022), realizzato e ideato da Martina L. McLean + Sanda Movies STAFF!

I Plakkaggio dichiarano che è complicato parlare del loro primo video dopo 18 anni di incessante e massacrante attività musicale ma vogliono essere stringati e ringraziare Martina, Stefano e tutti coloro che li hanno aiutati, i loro amici in primis, che supportano sorridono e sorreggono da quando i Padri Fondatori hanno deciso di mettere su il gruppo, perché il giorno dopo di un bel risultato nella vita quotidiana, restano sempre e solo loro.

Non fatevi rubare le passioni da nessuno, tenevele strette e usatele come arma offensiva. Non fatevi annebbiare mai le idee ma proseguite fieri sul sentiero innevato che conduce alla Vetta, quello che non crollerà mai sotto i colpi del Nemico.

“Per il Black Metal questo ed altro!