Questa sera: MARCI SU ROMA Vol.III

Terza edizione di MARCI SU ROMA, sabato 6 novembre allo STRIKE!

Apertura porta dalle ore 17:30

aiutaci a mantenere pulito lo spazio. ogni cosa che butti per terra ci sara’ qualcuno/a che dovra’ raccoglierla al posto tuo. a fine serata, se ti va, puoi aiutarci con le pulizie

se ti porti da bere butta le bottiglie negli appositi carrelli del vetro

divertiti e prenditi cura di cio’ che ti sta attorno. strike e’ uno spazio occupato, antiautoritario, autogestito e NON PRODUCE REDDITO. sradichiamo la logica servitore consumatore e sentiti partecipe per la buona riuscita dell’evento.

Il collettivo è impegnato in una lotta quotidiana alle situazioni oppressive.

A chi si comporta in maniera discriminatoria o sessista, a chi è molest* o aggressiv* nei confronti di soggettivitá umane e non, sará chiesto di allontanasti dallo spazio.

Le decisioni prese a Strike sono sempre il frutto di una discussione collettiva orizzontale, per favore RISPETTALE e cerca di capirne le motivazioni.

orari:

18:30 Endless Reaction (punk hc roma)

19:15 Choke Wire (punk hc roma)

20:00 No White Rag (protest punk rocker dal 2003)

20:45 A Fora de Arrastu (punk sardu dal 2003)

21:30 Congegno (a volte ritornano! old school da trento)

22:30 Krav boca (diy punk rap mandolin)

23:30 Tear Me Down (vecchia scuola dal 1995)

00:30 Scheletro (hardcore d-beat thrash)

01:30 Radsters (speed rock da napoli)



Sottoscrizione consigliata 5 Euro o piu’

(tutto benefit)

NON VENIRE ASSOLUTAMENTE IN MACCHINA o furgone che non c’e’ parcheggio. si puó arrivare a strike dalla stazione Tiburtina a piedi. Da stazione Termini prendere la metro B (direzione Rebibbia) e scendere a stazione Tiburtina.

Dalla stazione Tiburtina chiedere per via di portonaccio e girare a via umberto partini.