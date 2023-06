Questa settimana LOW-L FEST & GHOST TOWN freeride: due appuntamenti imperdibili a 1h da Milano!

Quasi finita l’attesa per due grandi eventi previsti questa settimana in Lombardia, appuntamenti che (finalmente) spostano lo sguardo da Milano città per traghettarci alle sue porte.

LOW-L Festa a Piacenza e GHOST TOWN in Brianza, ogni anno danno vita a situazioni uniche per cui, ve lo dico, varrebbe la pena esserci.

Punkadeka media partner presente!

LOW-FEST

15,16,17 giugno

Piacenza (1h circa da MI)

Tre giorni (più uno in realtà) di concerti, con nomi come Comeback Kid, Bull Brigade, Bad Nerves, Stormo e tanti altri.

Ingresso 5€, prezzi pop, bella gente!

Vi aspettiamo sabato con il nostro PUNK-LAB creativo!

GHOST TOWN FREERIDE

17, 18 giugno

Consonno (1h circa da MI)

Torna il mattissimo evento targato Sbanda Brianza, tra discese spericolate (parliamo di contest internazionale di downhill, con partecipanti da tutto il mondo) e concerti letteralmente sul tornante. Ne abbiamo parlato qui! Scopri le band.