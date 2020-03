Redwood Hill svelano il nuovo video “Polar”

La band post-Metal Redwood Hill condivide un primo pezzo del loro nuovo album Ender, che uscirà a marzo 2020.

Ender rappresenta il terzo e ultimo capitolo della loro trilogia, un’opera emotivamente cupa, iniziata con Descender (2012) e proseguita con Collider (2014).

Il singolo “Polar” esce con il video di una registrazione live in studio, diretto da Rasmus G. Sejersen, proprietario della Rakkerpak Records, che è l’etichetta che lavora a questa nuova uscita.

L’audio della registrazione è stato catturato ed elaborato da Patrick Fragtrup alla Wolf Rider Sound Production.

Mentre una versione diversa apparirà sul disco (già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali), questa registrazione coglie l’energia della band e la loro capacità di padroneggiare le diverse dinamiche atmosferiche e di esprimere emozioni contrastanti in tutte le loro canzoni. Polar è lunga quasi 7 minuti, eppure la band riesce ad attraversare vari territori in termini di emozioni, suoni e generi.

LINK AL VIDEO:

https://youtu.be/S7PofQ50poE

La band dice:

“Polar racchiude interamente ciò che cerchiamo di realizzare come band. Tutti gli elementi sono presenti: Una fragile introduzione di chitarra bruscamente frantumata da un muro di suono distruttivo e brutale che porta nel ritornello. Un passaggio dai tratti “drone” caratterizzato da una composizione strumentale melodica e straziante che passa nel ritornello finale e in un’uscita snervante. Polar è il secondo brano scritto per Ender, con una prima bozza realizzata a fine 2014, inizio 2015. Non è la traccia più complicata e coinvolgente di Ender, ma è molto Redwood Hill; massiccia, straziante e bellissima”.

Sono già state annunciate apparizioni dal vivo: due live di presentazione del disco a Marzo (Aarhus, 20.03, Copenhagen 21.03) e la loro presenza al Copenhell Festival a Giugno.

La Rakkerpak Records proporrà preordini per vinile e CD, mentre i biglietti per i loro prossimi show sono già disponibili.