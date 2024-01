Reunion degli SPORT al LOW-L Fest

SPORT al LOW-L FEST per il loro reunion show

Il LOW-L FEST ha annunciato il primo artista internazionale della sua quinta edizione.

Stiamo parlando degli SPORT, storica band emo francese che torna sui palchi dopo cinque anni d’assenza e lo stop del 2019. A inizio anno i ragazzi di Lione, un po’ in sordina sulle loro pagine social, avevano

fatto intuire sarebbero tornati presto assieme e ora abbiamo la data del loro ufficiale reunion show: venerdì 21 giugno, al LOW-L FEST di Piacenza.

Come scrivono i ragazzi del LOW-L, gli SPORT saranno gli headliner del second stage facendoci venire ancora di più l’acquolina in bocca per gli altri artisti della serata, e non solo!